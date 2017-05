Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. Mai 2017 Sonntag, 07. Mai 2017

Floriansfeier auf dem Hohenrechberg mit Festgottesdienst und Platzkonzert

Fotos: gn

Zu Ehren des Heiligen Florian fand auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Rechberg am Samstag in der Wallfahrtskirche ein Festgottesdienst statt.

Neben der Übungs-​, Fortbildungs– und Einsatztätigkeit fühlt sich die Feuerwehr Rechberg auch dem kulturellen Leben verpflichtet und so richtet die Rechberger Wehr jährlich die zur Tradition gewordene Floriansfeier immer am Samstag nach dem Jahrestag des Heiligen Florian,. Mai, aus. Sankt Florian ist einer der populärsten Heiligen. Feuerwehr schütze sich mit Schutzanzügen, Helmen, Masken und Handschuhen, hieß esin der Festpredigt. Es gebe auch Menschen, auf die man sich verlassen könne, die eigene kleine Fehler ausbügelten — und das seien die Kameraden in der Feuerwehr. Vertrauen schütze wie ein Helm, und die Betriebsanleitung sei das Wort Gottes. Und deshalb laute auch ein lohnendes Lebensmotto, insbesondere das der Feuerwehr: „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“.