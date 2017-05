Ostalb | Sonntag, 07. Mai 2017 Sonntag, 07. Mai 2017

Museumstag auf dem Amalienhof: Erinnerungen an früher

Zu einem unterhaltsamen und informationsreichen Nachmittag hatte Thomas Kuhn, Bürgermeister von Bartholomä, auf den Amalienhof eingeladen. Die dortige Museumsscheune war auf drei Stockwerken Schauplatz verschiedener alter Handwerksberufe, die vom ehrenamtlichen Amalienhof-​Team um ihren Sprecher Lothar Wolf dargestellt und in Erinnerung gerufen wurden.

In und rund um die Museumsscheune waren die alt ehrbaren Berufe des Besenbinders, des Seilers und auch des Schmieds zu sehen. Auch Zimmerleute, Weber, Schreiner und Wagner erinnerten an die Geschichte des früheren bäuerlichen Lebens. Wie dieses Leben aussah und wie genau der Museumstag vonstatten ging, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.