Ostalb | Sonntag, 07. Mai 2017 Sonntag, 07. Mai 2017

Pfarrer Grießer verabschiedet

Fotos: msi

Am 17 . September 2006 wurde Marc Grießer in sein Amt als katholischer Pfarrer für die Seelsorgeeinheit Lorch-​Alfdorf eingesetzt. Nun endet seine Zeit in Lorch und Alfdorf, in Zukunft wird er sich neuen Aufgaben zuwenden. Am Sonntag wurde er in der Alfdorfer Kirche Sankt Clemens-​Maria-​Hofbauer mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet.

In den vergangenen elf Jahren hat Pfarrer Grießer den Gemeinden vorgestanden, unzählige Gottesdienste gefeiert, wortgewaltige Predigten gehalten und sich um die Belange seiner Schäfchen gekümmert.Welche Predigtworte im Mittelpunkt standen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.