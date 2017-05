Ostalb | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

71 -​Jährige wird immer noch vermisst

Die 71-​jährige Frau hat ein altersentsprechendes Aussehen, ist 1,65 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze, graue Haare. Foto: privat

Nichts neues zum Verbleib der 71 -​Jährigen, die am Donnerstagabend aus dem Fachzentrum für Menschen mit Demenz in Heubach verschwunden ist, gab es auch bis zum Montagabend. Die Stimmung an der Alten Steige 26 ist getrübt, die große Sorge um Ilse deutlich spürbar. Was bleibt, ist die Hoffnung.

Die große Suchaktion seitens der Polizei ist abgeschlossen. „Die Suchmöglichkeiten sind erschöpft“, erklärt Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Auch Hinwendungsorte oder Orte, wo es für möglich gehalten wurde, dass sich die Frau dort aufhalten könnte, waren in die groß angelegte Suche eingeschlossen. Wie bereits berichtet waren auch die Bergwacht Gmünd, die Rettungshundestaffel der Malteser Gmünd sowie das DRK Heidenheim und die Bundesrettungshundestaffel Heidenheim an der Suchaktion beteiligt.Der Schock im Demenzzentrum ist groß. Pflegedienstleiterin Marisol Pohl-​Catalan spricht von einem Familienmitglied, das nun spurlos verschwunden sei. Man befinde sich in ständigem Kontakt mit der Kripo und der Polizei. Auch Kletterer und Wanderer seien gleich am Freitag informiert worden. Und bis zum Welzheimer Wald haben sich Mitarbeiter des Demenzzentrums auch selbst auf die Suche nach ihrer Ilse gemacht. Sie war zuletzt bekleidet mit einer weißen, gestreiften Hose und trug einen rot-​schwarz gestreiften Pullover, der als Schlafanzugoberteil genutzt wurde. Zudem hat sie rote Gummi-​Schuhe der Marke Crocs.Hinweise bitte an die Polizei in Heubach (/​); aktuelle Beobachtungen auch an die Notrufnummer