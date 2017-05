Schwäbisch Gmünd | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

Allgäu-​Orient-​Rallye: Junge Leute starten ins Abenteuer ihres Lebens

Galerie (10 Bilder)

Fotos: hs

Am Wochenende sind vier junge Leute aus Bettringen und Gschwend mit ihren beiden betagten Mercedes-​Kombis „Norbert“ und „Horschd“ in das Abenteuer ihres Lebens gestartet. Sie nehmen als „Team 44 Orienttaxi“ an der gleichermaßen legendären wie kultigen Allgäu-​Orient-​Rallye teil.

Ende letzter Woche war in der jeweiligen Heimatgemeinde herzliche Verabschiedung durch viele Freunde, Kollegen und Sponsoren. Marisa Krieger und Frank Wamsler aus Bettringen sowie ihr Auto bekamen von Pfarrer Daniel Psenner sogar einen Reisesegen mit auf den langen Weg. Wenn alles gut geht, dann werden Marisa Krieger, Frank Wamsler, Anja Wittemer und Dominik Apel in etwa drei Wochen das Ziel in der jordanischen Wüstenstadt Aquaba erreichen, um von dort den Rückflug anzutreten. Die Allgäu-​Orient-​Rallye steht unter dem Zeichen der Völkerverständigung und auch von wohltätigen Projekten. Dem sieggreichen Team winkt ein besonderer Preis: Ein Kamel, das in Jordanien jedoch postwendend meist sofort einer bedürftigen Familie gespendet wird. Mehr zu diesem Rallye-​Abenteuer am Dienstag in der Rems-​Zeutung.