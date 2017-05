Sport | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

Die Damen der SG Bettringen sichern sich das Double

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Die Handballdamen der SG Bettringen krönten am Sonntag ihre beispiellose Saison vor heimischer Kulisse in der Uhlandhalle mit dem Titel im Bezirkspokal. Nach dem 28 : 24 -Sieg im Halbfinale gegen den TV Steinheim bezwang man eine halbe Stunde später mit Schnaitheim auch den zweiten Landesligisten im Finale mit 35 : 22 .

18

45

60

13

45

32

23

28

34

2

0

2

3

5

5

9

Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, als Spielführerin Marlen Hägele umUhr den Pokal von Bezirksspielwart Hans Huth überreicht bekam. Vorausgegangen warensehr emotionale Minuten, in denen den Bettringerinnen alles abverlangt wurde. Denn der Landesligist TSG Schnaitheim ging eigentlich leicht favorisiert in das Finalspiel, da die Gäste bereits umUhr ihr erstes Spiel gegen die SG Lauterstein/​Treffelhausen/​Böhmenkirch bestritten hatten.Die SG LTB war stark ersatzgeschwächt angetreten und hatte gerade einmal drei Auswechselspielerinnen auf der Bank, während Schnaitheims Trainer Feil personell aus dem Vollen schöpfen konnte. Dennoch gelang es der LTB, die Partie bis zur. Minute relativ offen zu gestalten. Erst während der letzten Viertelstunde spielte der Landesligist seine Überlegenheit aus und zog aufdavon. Es spricht aber für die Moral des Bezirksligisten, dass man bis zum Ende versuchte, dagegen zu halten und die Niederlage mitin Grenzen hielt.Danach folgte im zweiten Halbfinale der erste Auftritt der Bettringer Damen. Die zahlreichen Anhänger der SGB waren gespannt, wie ihr Team nach der über dreiwöchigen Wettkampfpause aus den Startlöchern kommen würde. Etwas überraschend gehörten die ersten Minuten der SGB, die dasvorlegte, darauf dann aber doch einige Probleme offenbarte. In Angriff und Abwehr fehlte es an der Feinabstimmung und in Überzahl geriet Bettringen mitin Rückstand. Nach genau sechs Minuten nahm SGB-​Trainer Timo Betz beimeine Auszeit und richtete ernste Worte an sein Team. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.