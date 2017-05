Schwäbisch Gmünd | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

Erster Krämermarkttag: Wetter trübt die Laune nicht

Galerie (7 Bilder)

Fotos: nb

Wer bei Regenwetter auf den Krämermarkt geht, der hat Glück. Denn an keinem anderen Tag haben die Händler so viel Zeit, um die Kunden zu beraten. Und eine Extraportion gute Laune gibt es gratis dazu.

Zeit ist für Werner Burgmeier eigentlich ein Fremdwort. Ist das Wetter schön, dann dauert es nämlich meist nicht lange, bis sich um seinen Stand eine Traube von Menschen versammelt. SeitJahren ist der Werbeverkäufer auf dem Gmünder Krämermarkt präsent. Warum es ihm auch im Ruhestand noch wichtig ist, hier dabei zu sein und warum es selbst bei Regen so manch Kunden auf den Krämermarkt zieht, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.