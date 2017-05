Ostalb | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

Park am Bahndamm: Einige Entscheidungen getroffen

Galerie (1 Bild)

Foto: dw

Begleitet von den Planern Stefan Kalmus und Matthias Kolb vom Büro LK & P traf der Böbinger Gemeinderat am Montagabend einige Entscheidungen für den „Park am Bahndamm“, der im Zuge der Remstalgartenschau im Jahr 2019 entstehen soll.

Bürgermeister Jürgen Stempfle konnte zu der Vor-​Ort-​Besichtigung auch interessierte Bürger begrüßen.Im Bereich der Klotzbachauen zwischen Unter– und Oberböbingen ist inzwischen unübersehbar, dass dort bereits kräftig gearbeitet wird. Was im Detail alles besprochen, nochmals durchdacht und beschlossen wurde, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.