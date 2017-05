Ostalb | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

Windkraft im Bereich „Glockenäcker“: Göggingen beruft sich auf Flächennutzungsplan

Wenn die Gemeinden gezielt Flächen für Windkraftnutzung ausweisen, können sie damit einen Wildwuchs verhindern. So wurde bei der Ausarbeitung eines entsprechenden Flächennutzungsplans im Bereich Leintal/​Frickenhoher Höhe argumentiert. Aber hätte dieser Plan im Hinblick auf die „Glockenäcker“ auch vor Gericht Bestand?

Mit der Ausweisung einer Konzentrationszone für Windkraftanlagen im Bereich „Büttenbuch“ sei der Windkraft ausreichend Raum zugebilligt worden, ist die Gemeinde Göggingen überzeugt. Die Geschlossenheit der Verbandsgemeinden wurde durch die Verbandsverwaltung und Bürgermeister Weber nun ausdrücklich bestätigt. „Die Bürgerschaft und die Gemeinderäte stehen ebenfalls hinter dem Ergebnis dieses langwierigen Abwägungsprozesses“, versicherte die Gemeinde in einem Schreiben an die Rems-​Zeitung. Warum die Gemeinde dies gerade jetzt in Erinnerung ruft, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!