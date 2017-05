Sport | Montag, 08. Mai 2017 Montag, 08. Mai 2017

WSG krönt perfekte Saison mit dem Doublegewinn

Die WSG Lorch/​Waldhausen setzte der sehr erfolgreichen Saison das i-​Tüpfelchen auf und feierte mit dem Gewinn des Bezirkspokals Rems-​Stuttgart das Double. Im Finale setzte man sich mit einem deutlichen 28 : 12 gegen die SG Weinstadt durch.

Am Final-​Four-​Wochenende in Schwaikheim musste die WSG Lorch/​Waldhausen im Halbfinale gegen den Gastgeber SF Schwaikheim II antreten. Zwar ging man als Favorit in die Partie, dennoch war mit den Schwaikheimerinnen zu rechnen, handelte es sich doch um den verlustpunktfreien Meister der Bezirksklasse und Aufsteiger in die Bezirksliga. Noch dazu wurde die Mannschaft von einigen Spielerinnen des Oberligakaders unterstützt. Die WSG startete schlecht in die Partie und lag nach wenigen Minuten mithinten. Doch man kämpfte sich in die Partie und ging mit einem Sieben-​Tore-​Vorsprung in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeberinnen zwar noch auf vier Treffer heran, am Ende siegte die WSG aber deutlich mit. Auch wenn die WSG einige Schwächephasen offenbart hatte, war es ein verdienter Finaleinzug.Im zweiten Halbfinale setzte sich der Landesliga-​Absteiger Weinstadt gegen die HSG Gablenberg/​Gaisburg deutlich mitdurch. Aufgrund dieses Ergebnisses und den beiden Ligapartien ging Lorch/​Waldhausen mit großem Respekt vor Weinstadt ins Finale. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.