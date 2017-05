Sport | Dienstag, 09. Mai 2017 Dienstag, 09. Mai 2017

Kann der FC Normannia Gmünd II am Sonntag antreten?

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Im Endspurt der Bezirksliga-​Saison gehen der zweiten Mannschaft des FC Normannia, deren Rückzug zur neuen Saison bereits feststeht, die Spieler aus. Das Heimspiel am Sonntag gegen Neuler musste abgesagt werden. „Wir versuchen alles, um die Saison vernünftig zu Ende zu bringen“, sagt Bereichsleiter Heinz Eyrainer. Ob der FCN II am nächsten Spieltag antreten kann, steht derweil noch nicht fest.

23

14

10

Heinz Eyrainer spricht von einer misslichen Situation, in der sich der FC Normannia Gmünd derzeit in personeller Hinsicht befindet. „Wir haben einfach zu viele Ausfälle.“ Dies betreffe nicht nur die Uin der Bezirksliga. „Auch bei der ersten Mannschaft sind nicht mehr viele Spieler einsatzfähig und die A-​Jugend hat gerade auch ihre Probleme“, schildert der Fußball-​Bereichsleiter die Ursache für die Absage des Bezirksliga-​Heimspiels am Sonntag gegen den TV Neuler.Spielleiter Jani Marco Pless hatte Staffelleiter Roland Wagner am Samstagabend darüber in Kenntnis gesetzt. „Aufgrund der vielen verletzten Spieler kann der FC Normannia Gmünd II keine Mannschaft gegen den TV Neuler stellen“, lautete daraufhin die offizielle Mitteilung von Wagner. „Wir haben verzweifelt gesucht, aber keine elf Leute zusammengebracht. Von denSpielern ist die Hälfte momentan nicht einsatzfähig“, erklärt Eyrainer, dass den Verantwortlichen die Hände gebunden waren. Und es mit nur sechs Spielern keine andere Möglichkeit gab, als das Spiel abzusagen. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.