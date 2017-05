Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. Mai 2017 Dienstag, 09. Mai 2017

Rehnenhof im Wandel

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

„Wohnraumoffensive“ nennt die VGW das, was an der Oberen Halde auf dem Rehnenhof geschieht: Wo einst 60 Wohnungen standen, werden es in ein paar Jahren 100 sein. Größere überdies. So wird ein Quartier revitalisiert.

19

15

35

14

10

Der erste Bauabschnitt steht seit drei Jahren, jetzt fand der Spatenstich für den zweiten statt: Wiederum wird eine Wohnanlage errichtet, dieses Mal mitWohneinheiten, die allesamt als Eigentumswohnungen auf den Markt kommen – laut VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza auch interessant für Anleger, „besser sie kaufen hier in Gmünd als in anderen Städten.“ Beim ersten Abschnitt hatte die VGWderWohneinheiten im eigenen Bestand behalten und vermietet sie.Der zweite Abschnitt umfasst zwei Gebäude mit fünf undWohneinheiten. Mehr über den städtebaulichen Wandel auf dem Rehnenhof in der RZ vom. Mai.