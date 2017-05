Blaulicht | Dienstag, 09. Mai 2017 Dienstag, 09. Mai 2017

Technisches Hilfswerk: Führungswechsel in Schwäbisch Gmünd

In der Führungsspitze des Technischen Hilfswerks (THW) Schwäbisch Gmünd gab es zum 1 . Mai einen Personalwechsel. Der bisherige Ortsbeauftragte Andreas Hager tritt ins zweite Glied zurück. Sein Nachfolger ist Philipp Schneider.

Wie Andreas Hager erklärt, vollziehe sich dieser Stabwechsel wohlüberlegt und gut vorbereitet. Nach zehn Jahren, so Hager, sei die Zeit gekommen, einen Generationenwechsel zu vollziehen und dieses Amt in jüngere Hände zu geben. Insgesamt fastJahre sei er nun aktives Mitglied im THW und sei selbstverständlich bereit, seinem Nachfolger im Rahmen eines fließenden Übergangs weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mehr zum Amtswechsel und über die Arbeit des Gmünder THW-​Ortsverbands am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.