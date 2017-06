Kultur | Donnerstag, 01. Juni 2017 Donnerstag, 01. Juni 2017

Abtsgmünder Schüler führen ein anrührendes Musical auf

Galerie (1 Bild)

Foto: fa

120 Schülerinnen und Schüler des St. Jakobus-​Gymnasiums Abtsgmünd haben mit der ersten Aufführung des Musicals „Die Kinder der Madame Mathieu“ eine beeindruckende Premierenvorstellung gegeben.

2004

1945

2

Das Musical ist an die Handlung des Films aus dem Jahre„Die Kinder des Monsieur Mathieu“ angelehnt , dessen Ausgangsbasis der Film „Der Nachtigallenkäfig“ aus dem Jahrnach der Geschichte von George Chaperot war.Im Abtsgmünder Musical wurde aus Monsieur Mathieu jedoch Madame Mathieu und ein gewisser französischer Charme prägte die Aufführung, welche die Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle führte.Die Handlung der Geschichte beginnt damit, dass Marie Mathieu als junge Lehrerin an eine Internatsschule für Waisenjungen versetzt wird, in der die Kinder hart angefasst werden und unerbittliche Strenge an der Tagesordnung ist. Marie Mathieu hat jedoch eine andere Vorstellung von ihrem Beruf als Erzieherin und begegnet den Kindern mit Verständnis und Güte. Mehr über die Aufführung in der RZ vom. Juni.