Am Freitag: Warnstreiks im Kfz-​Handwerk

Die IG Metall Baden-​Württemberg hat ein erstes Angebot der Arbeitgeberseite für die rund 55 000 Beschäftigten im Kfz-​Handwerk als unzureichend zurückgewiesen und bereitet sich auf Warnstreiks vor, so Cynthia Schneider, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Schwäbisch Gmünd.

Am Freitag,. Juni, treten Beschäftigte aus mehreren Betrieben der Geschäftsstellen Aalen und Schwäbisch Gmünd zeitweise in einen Warnstreik und legen ihre Arbeit zwei Stunden früher nieder.Verhandlungsführer Sambeth: „Das ist eine klare Botschaft an die Arbeitgeber, dass sich die Beschäftigten nicht mit Almosen abspeisen lassen. Bis zur nächsten Verhandlung am. Juni muss die Gegenseite deutlich nachbessern.“