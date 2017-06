Sport | Donnerstag, 01. Juni 2017 Donnerstag, 01. Juni 2017

FC Normannia verpflichtet Mortiz Seltenreich

K arl-​Heinz Knab, Teammanager des FC Normannia Gmünd, kann den vorletzten Mosaikstein in das Puzzle der neuen Verbandsligamannschaft der Normannia einfügen: Der 19-​jährige Student Moritz Seltenreich, wohnhaft in Göppingen, hat beim FC Normannia Gmünd zunächst für ein Jahr unterschrieben.

Moritz Seltenreich ist ein junger Spieler für das defensive Mittelfeld, der seine fußballerische Ausbildung in der D-​Jugend des VfL Kirchheim begann, dann in der C-​Jugend beim VfB Stuttgart spielte und zuletzt in der B– und A– Jugend der Stuttgarter Kickers in der Jugend-​Bundesliga tätig war. Zudem hat er im Kader der Uder Kickers mittrainiert und hatte in der Oberliga zuletzt auch Einsätze für die Uder Stuttgarter Kickers.