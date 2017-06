Sport | Donnerstag, 01. Juni 2017 Donnerstag, 01. Juni 2017

Footvolley: RZ-​Hobbyturnier mit spannenden Spielen

Fotos: edk

Am zweiten Tag des Sparkassen Footvolley-​Cups auf dem Gmünder Marktplatz standen die Schülerinnen und Schüler sowie die Amateure im Mittelpunkt des Geschehens. Beim BARMER Schülercup machten über 120 Mädchen und Jungs mit, ehe am Abend beim Hobbyturnier der Rems-​Zeitung um jeden Punkt gekämpft wurde. Footvolley begeistert eben nicht nur die Profis.

Der Wettergott hätte es nicht besser mit den Schülerinnen und Schülern meinen können. Bei strahlendem Sonnenschein und vor leuchtenden Kinderaugen eröffneten Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold, Ralf Wiedemann (Vorsitzender des Stadtverbands Sport) und Dietmar Weiß (Regionalgeschäftsführer der BARMER) den BARMER-​Schülercup. „Footvolley wurde zwar in Rio de Janeiro in Brasilien geboren, aber in Schwäbisch Gmünd gibt es das europaweit größte Footvolley-​Schülerturnier. Ich freue mich sehr, dass so viele Mädchen und Jungs Footvolley spielen. Ich wünsche allen Mannschaften faire Spiele und vor allem sehr viel Freude“, erklärte OB Richard Arnold. Mehr in der Rems-​Zeitung vom. Juni