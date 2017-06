Sport | Donnerstag, 01. Juni 2017 Donnerstag, 01. Juni 2017

Letztes Normannia-​Saisonspiel im Zeichen des Abschieds

Der Saisonausklang beim FC Normannia Gmünd wird ganz im Zeichen des Abschieds stehen: Denn das Heimspiel gegen Calcio Leinfelden-​Echterdingen am Samstag, 15 . 30 Uhr, ist gleichzeitig die letzte Normannia-​Partie für drei Trainer und acht Spieler. „Schön, dass wir letzte Woche den Klassenerhalt fix gemacht haben. So können alle das letzte Spiel ohne Druck genießen“, sagt Trainer Beniamino Molinari.

Die Erleichterung war groß nach dem-Auswärtssieg beim bereits abgestiegenen Schlusslicht SV Zimmern, konnten sich die Normannen mit diesem Dreier den Klassenverbleib doch endgültig sichern. „Es war ein hochverdienter Sieg“, blickt Beniamino Molinari vollauf zufrieden zurück. „Wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, umgesetzt und sind froh und erleichtert, dass alles klar ist.“Insgeheim habe der scheidende Normannia-​Trainer aber nie wirklich Angst gehabt, noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. „Mir war klar, dass wir früher oder später die nötigen Punkte holen werden. Wir sind sowieso nie wirklich richtig gefährdet gewesen und in den gesamten letzten drei Jahren nicht einmal auf einem Abstiegsplatz gestanden“, freut sich Molinari, dass die Möglichkeit besteht, die Saison auf dem siebten Platz abzuschließen. „Das wäre schön, wenn wir die Vorjahresplatzierung bestätigen.“So gibt es im letzten Heimspiel gegen Calcio Leinfelden-​Echterdingen doch noch einen sportlichen Ansporn. Denn: „Mit einem Sieg wären wir sicher Siebter.“ Doch Molinari ist sich nicht sicher, ob der Aufsteiger der richtige Gegner für einen erfolgreichen Saisonabschluss sein wird. Der Vierte nach der Vorrunde kam in der Rückrunde nur noch zu drei Siegen und wurde deshalb mit nunmehrPunkten und einem Zähler weniger als die Normannia aufweist auf den neunten Tabellenplatz durchgereicht. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.