Waldhausen: Nachbessern am Dorfhaus

Auf ausgiebige Besichtigungstour ging der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner Sitzung am Donnerstag. Zunächst besuchte man den Bauhof, anschließend hörte man die Bedenken an, die Anwohner gegenüber einem Bauprojekt in der Weitmarser Grabenstraße hegen.

Der Lorcher Bauhof muss gründlich erneuert und umgebaut werden, man will es in einem Stufenplan erledigen. Maschinen– und Geräte müssen untergebracht, die Werkstatt saniert und das Verwaltungsgebäude aufgestockt werden, um Sozialräume und Platz für Umkleiden und Duschen zu schaffen. Eine neue Halle ist zu bauen. Nach der groben Kostenschätzung von Bauhofleiter Achim Waibel dürfte ein Millionenprojekt daraus werden. Spätestens, wenn es um den nächsten Haushalt geht, stehe das Thema wieder auf der Tagesordnung.Das Dorfhaus in Waldhausen ist zwar erstJahre alt, bereitet den Räten aber einiges Ungemach. Es braucht einen barrierefreien Zugang zum Obergeschoss und eine behindertengerechte Toilette. Außerdem muss der Brandschutz verbessert werden, der Kreisbaumeister empfiehlt einen zweiten Fluchtweg in Form einer außenliegenden Wendeltreppe an der südlichen Stirnseite. Mehr darüber in der RZ vom. Juni