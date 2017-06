Zustimmung zum B298-​Mittelstreifen zeichnet sich ab

Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 01. Juni 2017 Donnerstag, 01. Juni 2017

Zustimmung zum B 298 -​Mittelstreifen zeichnet sich ab

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Sanierung der B 298 zwischen Gmünd und Mutlangen-​Süd war am Mittwoch im Bau– und Umweltausschuss Thema. Vorgeschlagen werden zwei Fahrbahnen mit 3 , 50 bis 4 Meter Breite, dazwischen ein 2 , 50 bis 1 , 60 Meter breiter gesperrter Mittelstreifen, der von Rettungsfahrzeugen überfahren werden kann. Das hat den Vorteil, dass das höchst problematische Linksabbiegen über zwei Fahrbahnen hinweg künftig hinfällig ist.

17

3

1

Das wird richtig heftig in diesem Sommer. Die Straßenverkehrsbehörde hat von. Juli bis. September die Sanierung der durchaus massiven Schäden zwischen dem Ortsausgang Gmünd und der Abzweigung Mutlangen-​Süd angeordnet. Das ist für den gesamten Gmünder Raum und natürlich vor allem für den Gmünder Norden mit erheblichen Verkehrsproblemen verbunden Wer an einem Wochentag beobachtet, was sich an der Pfitzerkreuzung abspielt, erhält einen Eindruck von der Bedeutung der Nordschiene. Nicht nur dass gebaut ist, wird diskutiert in der Stadt, sondern auch wie. Bürgermeister Joachim Bläse machte aber auch deutlich: „Sie dürfen alles wünschen, ob das dann so kommt, können wir nicht garantieren. Mehr zu den Plänen und zur Diskussion in der Rems-​Zeitung vom. Juni.