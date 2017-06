Auftakt der Jahrgangsfeste mit den 1977ern

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 10. Juni 2017 Samstag, 10. Juni 2017

Auftakt der Jahrgangsfeste mit den 1977 ern

Galerie (14 Bilder)

Fotos: Kessler

Der Auftakt zu den Jahrgangsfesten in Schwäbisch Gmünd ist immer mit dem Stadtfest verbunden. Am Samstagmorgen marschierten die Altersgenossen vom Jahrgang 1977 über den Marktplatz, sangen den „Alois“, begaben sich in die Kirche und wiederholten das ganze Zeremoniell ein paar Stunden später.

RundMitglieder des AGVfeierten ihrer-​Fest am Samstagmorgen bei herrlichem Wetter. Die Sonne lachte, zum Glück nicht zu stark, so dass sich die Temperaturen in Grenzen hielten. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung. Vorab bereits die ersten Bilder.