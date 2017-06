Sport | Samstag, 10. Juni 2017 Samstag, 10. Juni 2017

Fußball, Relegation: Heuchlingen verliert nach 2 : 0 mit 2 : 3

Fotos: Kessler

Mit einer 1 : 0 -Führung ist der TV Heuchlingen im Relegationsspiel gegen den SSV Aalen in die Pause gegangen. Bald nach Wiederanpfiff konnte man auf 2 : 0 erhöhen. Doch damit war es auch Ende mit der Heuchlinger Herrlichkeit. Aalen kam zum Anschlusstreffer und drehte in der Schlussphase das Spiel.

Das war’s mit den Hoffnungen der Heuchlinger auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Der Tabellenzweite der Kreisliga A, Staffel, konnte nach einer guten ersten Halbzeit nicht mehr zulegen und der SSV Aalen kam immer besser ins Spiel. Am Ende war dasder Aalener nicht einmal unverdient. Aalen trifft nun am Mittwoch auf den zweiten der Kreisliga A, Staffel, den SV Mergelstetten, ehe der Sieger aus dieser Partie dann am Samstag gegen den Drittletzten der Bezirksliga, den FV Burgberg antreten muss.