Sport | Sonntag, 11. Juni 2017 Sonntag, 11. Juni 2017

Dorfmerkingen trifft auf RB Leipzig im DFB-​Pokal

Galerie (1 Bild)

Foto: dpa

In der ersten Runde des DFB-​Pokals treffen die SF Dorfmerkingen, die in die Verbandsliga aufgestiegen sind, auf den Bundesligisten RB Leipzig.

Für die Dorfmerkinger ist es ein Traumlos. Ein Heimspiel gegen den deutschen Vizemeister zu haben, ist für den kleinen Ort Dorfmerkingen grandios. Und dann kommt der Kapitän der Leipziger auch noch aus Waldstetten, nämlich Dominik Kaiser. „Ich habe schon mit Dominik Kaiser beim FC Normannia Gmünd gespielt. Nun spielt er in der Champions League und ich in der Verbandsliga. Ich freue mich auf das Wiedersehen auf dem Platz in der ersten Runde im DFB-​Pokal“, erklärt SFD-​Torhüter Christian Zech.