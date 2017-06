Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. Juni 2017 Sonntag, 11. Juni 2017

Gartenfreunde informierten im Himmelsgarten

Foto: Manfred Laduch

Zum zweiten Mal lud am Sonntag der Bezirksverband der Gartenfreunde Schwäbisch Gmünd anlässlich des „Tages des Gartens“ zu Information und gemütlichem Beisammensein in den Himmelsgarten ein.

„Da ist längst nicht alles kaputt“, erklärt Rolf Hurlebaus. Der Vorsitzende des Bezirksverbands und Fachberater zeigt an einem Weinstock und einem Kiwi-​Strauch, wo aktuell der größte Informationsbedarf der Besucher liegt, die gestern in großer Zahl das Verbandsgelände im Himmelsgarten aufsuchten. Welche Tipps Hurlebaus und drei weitere Fachberater ihren Gästen gaben, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.