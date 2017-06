Ostalb | Sonntag, 11. Juni 2017 Sonntag, 11. Juni 2017

Rettichfest in Lautern

Fotos: dw

Bereits bei der Anfahrt zum Gärtnerdorf Lautern, das am Wochenende im Rahmen der „Straße der Gärtner“ das beliebte „Rettichfest“ feierte, zeigte sich, dass dieser Name bei der Gründung im Jahre 2010 nicht aus der Luft gegriffen war.

Am Sonntagmorgen verkündete strahlender Sonnenschein, dass es ein schöner Tag werden würde im Gärtnerdorf Lautern, das in geschützter Lage eingebettet am Fuß des Albtraufs liegt. Kein so schöner Tag allerdings für die sieben Rettiche, denen es bei einem Schneidewettbewerb an den Kragen ging. Hermann Ostertag, Marlies Haag, Helga Kissling aus Spraitbach, Josef Reissmüller aus Böbingen, Rainer Wölz aus Heubach und der Heubacher Bürgermeister Frederic Brütting waren Teilnehmer und kämpften um den Sieg. Wer sich bei diesem kultigen Fest den begehrten Titel des besten Rettichschneiders sicherte, berichtet die RZ am. Juni.