Ostalb | Sonntag, 11. Juni 2017 Sonntag, 11. Juni 2017

Salzkuchenfest des MGV Rütli Vordersteinenberg

Fotos: gn

Mit dem Fußballturnier der Mannschaften von Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf und Sandland begann am Samstagnachmittag das seit langem im Veranstaltungskalender etablierte Salzkuchenfest des Männergesangvereins Rütli.

In diesem Rahmen wurde der „Rütli-​Pokal“ der Raiffeisenbank Vordersteinenberg ausgespielt. Gleichzeitig und nicht weniger wichtig war das seit mindestensJahren stattfindende Fest, bei dem am Samstag „DJ HB“ für die musikalische Unterhaltung sorgte. Am Sonntag gab es dann die in zwei alten Vordersteinenberger Holzöfen gebackenen Salzkuchen. Die RZ berichtet am.Juni