Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. Juni 2017 Sonntag, 11. Juni 2017

Stadtfest am Samstag: Perfekte Stimmung bis weit in die Nacht hinein

Galerie (19 Bilder)

Fotos: gbr

Das Samstag war ein echter Marathon für die feierfreudigen Gmünder. Was schon am Morgen mit dem Umzug der Altersgenossen begann, setzte sich bis weit nach Mitternacht fort.

Dieses Mal passte wirklich alles: Das Wetter sowieso, dann die bunte Mischung aus ganz verschiedenen Musikrichtungen auf acht Bühnen — und natürlich die vielfältige Bewirtung und das Show-​Programm auf der Bühne. Die in vielen in Gmünd lebenden Nationen sind dabei eine absolute Bereicherung. Überall waren viele Leute, und die Atmosphäre war sehr harmonisch. Den Bericht über dieses Gmünder Stadfest wie aus dem Bilderbuch gibt es natürlich in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!