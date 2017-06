Blaulicht | Montag, 12. Juni 2017 Montag, 12. Juni 2017

Bettringen: Flucht vor der Polizei endet im Busch

Foto: gbr

Ein 28 Jahre alter Audi-​Fahrer ohne Führerschein wollte am Sonntagabend eine Kontrolle durch die Polizei vermeiden. Beim Versuch, vor den Beamten zu flüchten, fuhr er gegen einen Busch gefahren.

23

40

Eine Streifenbesatzung führte gegenUhr an einer Tankstelle in Bettringen eine Verkehrskontrolle durch und gab dem Audi-​Fahrer ein Anhaltezeichen. Als dieser die Beamten erkannte, machte er eine Vollbremsung, legte den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Egerstraße. Die Polizeistreife folgte dem Audi-​Fahrer, der in die Elbestraße weiterfuhr. In der Sackgasse endete seine Flucht an einem Busch, wo er dagegen fuhr. Anschließend stieg er aus dem Auto aus und rannte davon. Er konnte nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme verletzte sich ein Beamter leicht. Der Grund der Flucht war auch schnell ermittelt: Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.