Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. Juni 2017 Montag, 12. Juni 2017

Radschnellwege auch für den Gmünder Raum interessant?

Foto: gbr

Die Landesregierung zeigt ein starkes Interesse an der Schaffung von „Radschnellwegen“ und stellt dafür auch Fördermittel in Aussicht. Aus dem Gmünder Raum wurde dafür aber aktuell noch kein Antrag gestellt.

Dies bedeute aber keineswegs, dass die Stadt Gmünd kein Interesse am Ausbau des Radwegenetzes habe, versicherte der städtische Pressesprecher Markus Herrmann auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Warum die so genannten „Radschnellwege“ nicht von der Stadt Gmünd im Alleingang beantragt und realisiert werden können und worin sich diese Verbindungen von normalen Radwegen unterscheiden, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung!