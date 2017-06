Sport | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

Allgäuer Handballer finden den Pokal

Bis kurz vor 18 Uhr am Dienstagabend ist nicht klar gewesen, ob der Fußball-​Landesligameister und Verbandspokalsieger Sportfreunde Dorfmerkingen sich nicht nur einen riesigen Scherz erlaubt hat.

Bekanntlich war den Sportfreunden beim Feiern auf Mallorca der WFV-​Pokal abhanden gekommen, bundesweit hatten die Härtsfelder dafür viel Spott abbekommen. In den sozialen Medien hatten viele User bereits vermutet, dass es sich dabei nur um eine kluge PR-​Kampagne handele.Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz am Dienstagabend konnten die Verantwortlichen diese Mär aber ausräumen. Der Pokal wurde tatsächlich gestohlen – und von den Allgäuer Handballern des TSV Neusäß noch auf der Sonneninsel wieder gefunden. Sehr zur Freude auch des württembergischen Fußballverbands, der die ganze Angelegenheit nicht ganz so lustig gefunden hatte, wie Sportfreunde-​Vorstand Thomas Wieser bestätigte. Es handelt sich schließlich um das Original, das Duplikat für die Dorfmerkinger Vitrine wird erst noch erstellt.Die Verantwortlichen der Sportfreunde Dorfmerkingen unter der Regie des Medienbeauftragten Martin Schill haben alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um das Objekt der Begierde wiederzubeschaffen. Hilfreich war am Ende, dass die Sportfreunde über Facebook den eigenen Schlamassel eingeräumt und einen öffentlichen Aufruf gestartet haben. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.