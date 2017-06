Ostalb | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

Denkmalgeschützte Bornefeld-​Kirchenorgel in Täferrot renoviert

Wenn ein Pfarrer vor dem Studium der Theologie auch Kirchenmusik studiert hat, dann spielt die Musica Sacra in seinen Gottesdiensten natürlich eine ganz besondere Rolle. So war dies bei Ernst Hager in Täferrot. In seiner Amtszeit bekam die Afra-​Kirche eine neue Orgel, die jetzt renoviert wurde.

Die Orgelmusik hat in der Täferroter Afra-​Kirche eine lange Tradition. Die erste Kirchenorgel wurden schon annoim Gotteshaus eingebaut. Auch in jüngerer Vergangenheit gab es immer wieder wunderbare Kirchenkonzerte in diesem historischen Gotteshaus aus der frühen Neuzeit. Diese Tradition wird am. Juli zur offiziellen Einweihung der nun sanierten Orgel aus dem Jahrfortgesetzt. Sonja Fick an der Orgel, Ute Engel mit der Oboe (sie leitet auch den Kirchenchor) sowie Trompeter Karl-​Heinz Zorzi und der Täferroter Kirchenchor interpretieren Werke von Bach, Mendelssohn-​Bartholdy, Purcell und anderen bedeutenden Komponisten der Musica Sacra. Interessante Details über die Kirchenmusik in Täferrot erfährt man in der Rems-​Zeitung vom. Juni!