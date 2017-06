Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

Fahrrad-​Verleihsystem: Ausbaubedarf in Gmünd?

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Mit dem Zug in Schwäbisch Gmünd ankommen, sich hier ein Fahrrad leihen, an der Rems entlang radeln und das Fahrrad in Weinstadt wieder abgeben – was andernorts gang und gäbe ist, könnte auch hier in die Tat umgesetzt werden. Ein flächendeckendes Angebot jedenfalls ist – auch mit Blick auf die Remstal-​Gartenschau – geplant. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern.

Für die Remstal-​Gartenschau sei grundsätzlich geplant, die Mobilität in den Mittelpunkt zu rücken, erklärt der städtische Pressesprecher Markus Herrmann. Der Radverleih aber könne hier nicht alleine gesehen werden. „Das muss immer in Verbindung mit der Gesamtkonzeption gesehen werden“, so Herrmann. Von großer Bedeutung sei es vor allem, die passende Infrastruktur zu haben. Was genau in Gmünd bereits vorhanden ist und wie es mit dem Pedelec-​Verleih läuft, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.