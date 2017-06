Blaulicht | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

Hochwertige Mercedes gestohlen

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter in Waiblingen zwei hochwertige Mercedes-​Benz im Wert von 167 . 000 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die bislang unbekannten Täter hatten zwischen 00 : 30 Uhr und 06 : 30 Uhr die beiden Fahrzeuge vom Hof einer Firma in den Ackerwiesen entwendet. Der Tankinhalt der Fahrzeuge reicht nicht bis ins Ausland. Demnach könnte es sein, dass sich die Fahrzeuge noch im Umkreis von 200 Kilometer befinden oder die Täter mit den Fahrzeugen an einer Tankstelle im Umkreis von 200 Kilometer getankt haben und möglicherweise dort aufgefallen sind.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Mercedes Benz, C, Benziner,Matic Limousine, an dem zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen: WN-​ATangebracht war. und um einen schwarzen Mercedes Benz, S, Diesel, bluetecMatic, Limousine, an welchem zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen: WN-​ATangebracht war. Es ist wahrscheinlich, dass an den Fahrzeugen inzwischen andere Kennzeichen angebracht wurden. Möglicherweise wurden die Fahrzeuge auch auf einen Anhänger geladen. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wem sind diese Fahrzeuge, auch einzeln, aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise zu der Tat geben? Hinweise werden unter Telefon/​erbeten.