Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

Iftar: Fastenbrechen auf dem Johannisplatz

Eine Dekanin, ein Dekan, ein Imam und viele Ehrenamtliche stehen auf dem Johannisplatz und werben für einen Abend, der viel mehr ist als ein gemeinsames Essen. Am kommenden Samstag wird ab 19 . 30 Uhr auf dem Johannisplatz zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen. Bei Regen geht’s in den Prediger

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich zu dieser Feier rundMenschen aller Altersgruppen und Religionen zu einem friedlichen Mahl eingefunden. Bemerkenswert war dabei vor allem, wie reibungs– und problemlos die Speisung so vieler organisiert wurde. Die Initiatoren meinen freilich, die Abläufe ließen sich weiter optimieren: In zwei Zelten mit je zwei, drei Essensausgaben wird es nach den Redebeiträgen, Liedern und Tänzen umUhr – also mit dem Sonnenuntergang und nach dem Gebetsruf – ein Fastenbrechen mit Wasser und Datteln geben, dann Linsensuppe, ein Reisgericht mit feinen Nudeln, Fleisch– und Gemüseeintopf und gemischter Salat und als Dessert süße Variationen in Blätterteig.Der Abend wird mit einer Koranrezitation durch Imam Selcuk Lök von der Ditib Türkisch-​Islamischen Gemeinde zu Schwäbisch Gmünd eröffnet. Imam Mirhet Joldic von der Bosnisch-​Islamischen Gemeinde Schwäbisch Gmünd und Imam Jusuf Xhelili vom islamisch albanischen Zentrum werden ebenso sprechen wie die evangelische Dekanin Ursula Richter und Münsterpfarrer Robert Kloker, der kommissarisch fürs Dekanat Ostalb spricht. Auch OB Richard Arnold hat sich angekündigt. Dazwischen treten Kinderchöre und Kindertanzgruppen auf. Mehr zu den Hintergründen am. Juni in der Rems-​Zeitung.