Musik in Lorch: Konzert mit „figure humaine“

„Hohe Stunde der Chorkunst, eine A-​cappella-​Aufführung sondergleichen“, so überschrieb der RZ-​Rezensent das letzte Konzert des Dirigenten Denis Rouger bei „Musik in Lorch“ in der Klosterkirche.

Die Veranstalter von „Musik in Lorch“ haben ihn daraufhin ein weiteres Mal eingeladen. Am Sonntag,. Juni, kommt Denis Rouger mit seinem neu gegründeten Kammerchor figure humaine. Das Konzert stellen sie unter das Motto „Tiefe der Seele“. Von zwei Seiten will sich der figure-​humaine-​Kammerchor der „Tiefe der Seele“ annähern: Unergründliche Meeresuntiefen, in die ganze Städte versinken können, brodelnde Naturgewalten und stille, sehnsuchtsschwere Orte des inneren Rückzugs werden von den deutschen Romantikern beschworen.