Sport | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

SFD atmen auf: WFV-​Pokal ist wieder aufgetaucht

Galerie (1 Bild)

Foto: Siedler

Am Sonntag ist den Sportfreunden Dorfmerkingen der Deutsche Vizemeister RB Leipzig zugelost worden. Am Wochenende vom 11 . bis 14 . August tritt der frischgebackene Verbandsligist und Verbandspokalsieger daheim in der ersten Runde des DFB-​Pokals an. Die Schlagzeilen ohne Dorfmerkingen sind derzeit unvorstellbar. Der WFV-​Pokal hatte die Heimreise von der Mannschaftsfahrt auf Mallorca nicht mit angetreten, ist nun aber wieder aufgetaucht.

Genau am Tag der Auslosung zur ersten Runde des DFB-​Pokals kam heraus, dass der WFV-​Pokal, den die Mannschaft mit auf ihren dreitägigen Mallorca-​Trip genommen hatte, gestohlen worden sei – mitten am Ballermann. Doch am späten Montagabend erklärte der Landesliga-​Meister nun, dass der Pott wieder da ist. Nähere Informationen dazu soll es bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend im Vereinsheim der Sportfreunde Dorfmerkingen geben. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.