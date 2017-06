Ostalb | Donnerstag, 15. Juni 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017

Auch im Fernsehen: Nikita Miller aus Ruppertshofen

Noch in diesem Jahr wird der studierte Informatiker im Fach Philosophie ein weiteres Studium abschließen. Seine Zukunft sieht der 29 -​jährige Nikita Miller aber auf der Bühne. Rund 40 Auftritte hatte er als Comedian seit Oktober. Im August ist er in der Sendung „Nuhr ab 18 “ im Fernsehen zu erleben.

Das Leben ist voller Wendungen – und das von Nikita Miller ganz besonders. Seine Biographie lief nämlich keineswegs so geradlinig, wie sich seine Eltern dies vorgestellt hatten. Die – viel zu früh verstorbene – Mutter war Bauingenieurin und Architektin, der Vater brachte aus der ursprünglichen Heimat in der Sowjetunion Ingenieurdiplome in zwei Fachrichtungen mit. Klar, der Junge geht ins Gymnasium, wird studieren und einen seriösen Beruf ergreifen. Der junge Nikita hatte an der Schwelle vom Kind zum Jugendlichen allerdings andere Pläne. Von diesen Plänen und seinem Leben jetzt berichtet er in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.