Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. Juni 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017

Erste eigene Kirche der Kopten im Land

Eine Woche nach dem Abschied der Evangelischen von der Johanneskirche in Hussenhofen (am Sonntag) feiern koptische Christen ihren ersten Gottesdienst in der kleinen Kirche. Die Johanneskirche ist die erste eigene Kirche der Kopten in Baden-​Württemberg.

Die gesamte Stuttgarter Gemeinde der Kopten wird an dem Gottesdienst am. Juni teilnehmen, auch Bischof Michael aus Frankfurt, zuständig für die süddeutschen Gemeinden, wird erwartet, und weitere koptische Christen aus dem Land kommen hinzu. Welche Bedeutung dieses neue Gotteshaus für die Kopten hat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Ebenso, wie der Abschiedsgottesdienst der Evangelischen am Sonntag aussehen wird.