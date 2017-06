Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. Juni 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017

Fronleichnam in Gmünd: Zusammengehörigkeit war spürbar

Galerie (9 Bilder)

Fotos: gn

Als gemeinsames Fest aller Gemeinden feierte die Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd am Donnerstag Fronleichnam, das Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi.

Außer den Gemeinden vom Münster, St. Franziskus, St. Peter und Paul sowie St. Michael nahmen auch die muttersprachliche italienische Gemeinde San Giovanni Bosco, die kroatische Gemeinde St. Nicola Tavelic und die polnische Gemeinde Barmherziger Jesus am Fronleichnamsfest teil. Welche Bedeutung dieses gemeinsame Fest mit ökumenischem Akzent hatte und welche Wünsche für die künftige Zusammenarbeit geäußert wurden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.