Ostalb | Donnerstag, 15. Juni 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017

Kunst an der Lautertalbrücke bei Mögglingen

Fotos: nb

Wie genau das Kunstwerk aussehen wird, das steht noch nicht fest. Eines aber ist klar: Was spätestens Ende 2018 bei der Lautertalbrücke zwischen Mögglingen und Lautern zu sehen sein wird, wird etwas ganz besonderes. Denn Kunst im öffentlichen Raum ist für Tobias Rehberger nichts neues.

Am Donnerstagmorgen noch war der Bildhauer auf der Kunstmesse in Basel zu Gast, mittags ging es dann zurück nach Frankfurt. Nicht auf direktem Wege, sondern mit Zwischenhalt in Mögglingen. Ein Ort, der für Rehberger mit ganz vielen Kindheitserinnerungen verbunden ist. Warum Mögglingen und Umgebung dem bekannten Künstler nicht fremd sind und warum die Freude über dieses Kunstprojekt bei allen Beteiligten ganz besonders groß ist, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.