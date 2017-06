Sport | Donnerstag, 15. Juni 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017

Zum 26 . Mal: Bouleturnier in Heubach

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Ein Jahr vor Gründung des 1 . BC Happy Metal Heubach trafen sich Heubacher Boulespieler und veranstalteten ein Turnier in der Stellung. Das war der Auftakt des Heubacher Bouleclubs, der sich im September 1992 gründete, mittlerweile über 100 Mitglieder zählt und im Vereinsleben Heubachs ein fester Bestandteil ist. Nun jährt sich das Ostalbtraum-​Turnier zum 26 . Mal.

Am Samstag wird abUhr im Modus Doublette Supermelée gespielt. Am Sonntag abUhr im Modus „Doublette formée“ erwartet der. BC Happy Metal Heubach wieder eine große Anzahl an Spielerinnen und Spielern aus ganz Baden-​Württemberg und aus Bayern.Der. BC Happy Metal bleibt seiner Tradition treu und spielt am Samstag im Modus „Doublette Supermelée“ (es spielengegen). „Supermelée“ bedeutet, dass zu jedem Spiel der Partner für das Doublette zugelost wird. So besteht für Einsteiger oder Anfänger die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Ligaspieler zu spielen und so die Taktik des Spiels erlernen zu können. Drei Runden werden gespielt, bevor es in die K.o.-Runde geht.Das Siegerdoublette erhält den Ostalbtraum-​Wanderpokal, den es für ein Jahr in seine Vitrine stellen kann. Einschreibeschluss für das Turnier am Samstag ist umUhr. Im letzten Jahr kamenSpieler, so viel wie nie zuvor in der Geschichte dieses Turniers. Nach drei hart umkämpften Vorrunden setzten sich Ralf Bauer und Gerhard Heinrich (Stuttgart/​Heilbronn) im Finale gegen Bernadette Mader und Gerhard Colell (Schnaitheim/​Schorndorf) durch. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.