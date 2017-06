Blaulicht | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Baustellen-​Diebstahl: Weißer Sprinter gesucht

Galerie (1 Bild)

Am Donnerstagabend wurden auf einer Baustelle der B 29 , die dort derzeit wegen einer Brückensanierung eingerichtet ist, zwei Stromverteilerkästen im Wert von jeweils 1000 Euro entwendet. Zudem wurde wohl von den Dieben ein Starkstromkabel zum Abtransport bereitgelegt.

19

29

07181

81344

Ein weißer Sprinter ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, der gegenUhr plötzlich von der Baustelle geflüchtet war, als die Insassen wohl gesehen hatten, dass noch Bauarbeiter auf der Brücke beschäftigt waren. Das verdächtige Fahrzeug, es soll sich um einen weißen Opel Vivaro gehandelt haben, flüchtete über die Bund verließ diese an der Anschlussstelle Urbach. Hinweise auf dieses Auto nimmt nun die Polizei in Plüderhausen unter Tel./​entgegen.