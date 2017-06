Blaulicht | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Bei Kontrolle einen Polizist angegriffen

Ein alkoholisierter Mann hat sich am Donnerstag in Aalen in den frühen Morgenstunden einer Personenkontrolle verweigert, einen Polizeibeamten angegriffen und im weiteren Verlauf insgesamt drei Polizisten leicht verletzt.

Kurz vorUhr war über Notruf eine aggressive Person in der Zebertstraße gemeldet worden. Als zwei Streifenbesatzungen eintrafen, wurde der-​jährige schwergewichtige und große Mann auf der Straße angetroffen. Er war sichtlich alkoholisiert und hielt eine Bierdose in der Hand. Als er kontrolliert werden sollte, verweigerte er die Herausgabe seines Ausweises und die Angabe seiner Personalien. Er verweigerte jegliche Kooperation und wurde zunehmend aggressiver. Hierbei griff er einen Polizeibeamten an, der sogleich den Angriff erfolgreich abwehrte und den Mann zu Boden brachte. Dort trat er nach den Beamten und widersetzte sich mit äußerster Kraft der Gewahrsamnahme. Den Beamten gelang es schließlich, den Alkoholisierten zu fixieren und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers nach Aalen zu bringen, wobei er sich weiterhin massiv wehrte. Bei der Widerstandshandlung wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann musste unter polizeilicher Obhut seinen Rausch ausschlafen. Dem Mann droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.