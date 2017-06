Ostalb | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Schützenverein Horlachen: Startschuss fürs Festwochenende

Fotos: hs

Unüberhörbar war am Freitagabend der Startschuss fürs große Jubiläums– und Festwochenende des Schützenvereins Horlachen bei Gschwend.

20

60

Die Böllerschützen des befreundeten Heimat– und Kulturvereins Sulzbach-​Laufen nahmen um exaktUhr Aufstellung, um mit einer dreifachen Salut das-​jährige Bestehen des Schützenvereins Horlachen zu verkünden und zu ehren. Zahlreiche Abordnungen von weiteren Vereinen beteiligten sich am anschließenden Fahneneinmarsch ins Zelt, wo der Fassanstich zelebriert wurde. Aus Gschwend und auch aus umliegenden Gemeinden hatten sich viele Besucher eingefunden. Weiterer Höhepunkt ist am Samstag ein Südtiroler Abend. Auch am Sonntag wird bei viel Musik und bester Bewirtung gefeiert. Die Rems-​Zeitung berichtet am Samstag und Sonntag ausführlich über das Jubiläumsfest.