Blaulicht | Freitag, 16. Juni 2017 Freitag, 16. Juni 2017

Tote Hunde im Wald bei Welzheim

Bereits vergangene Woche wurden in der Nähe des Aichstrutsees zwei tote Hunde und drei lebende Welpen gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Am Donnerstagnachmittag vergangener Woche fand ein Spaziergänger im Wald einen toten Pekinese und daneben einen lebenden Welpen, ebenfalls Pekinese. Der Mann nahm den Welpen an sich. Aufgrund der mangelnden Ortskenntnis konnte der Spaziergänger die Fundstelle später nicht mehr genauer lokalisieren, so dass das vermeintliche Muttertier nicht gefunden und untersucht werden konnte. Einen Tag später fand eine weitere Person in der Nähe des Aichstrutsees einen toten Welpen. Zwei weitere lebende Welpen wurden im selben Zeitraum bei Tierärzten abgegeben, die in diesem Bereich gefunden wurden. Es liegt der Verdacht nahe, dass der Mutterhund und dieWelpen im Wald ausgesetzt wurden. Wie die zwei Tiere zu tote kamen, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon/​