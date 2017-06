1967er feierten ihr 50er-​Fest

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 17. Juni 2017 Samstag, 17. Juni 2017

1967 er feierten ihr 50 er-​Fest

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Nesper

Die Altersgenossen vom Jahrgang 1967 feierten am Samstag in Gmünd ihr 50 er-​Fest.

50

Eigentlich hat das Fest bereits am Donnerstag mit dem Auftaktgottesdienst begonnen und es endet auch erst am Montag mit dem Ausflug. Der wichtigste Tag aber ist der Samstag mit den beiden Umzügen. Auch dieses Mal säumten wieder zahlreiche Zuschauer die Straßen und jubelten denern zu. Am Abend steigt mit dem Festabend im Stadtgarten ein weiterer Höhepunkt. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.