Sonntag, 18. Juni 2017

Mofarennen der Motorradfreunde Sturzbomber in Durlangen

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Am Samstag fand auf einer Wiese am Ortsbeginn von Durlangen bereits zum 14 . Mal das traditionelle Mofarennen der Motorradfreunde Sturzbomber statt.

Schon am Freitag nach dem Crosstraining der bis zuJahre alten Kinder und vor dem Rennen hatten die Fahrer die Möglichkeit eines freien Trainings, um die Strecke kennenzulernen, ihre Maschinen noch einmal zu testen und renntechnisch optimal einzustellen. Am Abend gab es dann im Festzelt die Warm-​up-​Party mit Live-​Musik von der Gruppe „Hard Attack“ und „The PlagiateursThe little horny Monkeys“.Für das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Mofarennen hatten sich insgesamtTeams im Vorfeld angemeldet, darunter kuriose Namen wie z. B. die „Züdapp Angels Mutlangen“, „Gas Monkeys Gschwend“, das „Lillifee Racing Team Mutlangen“, „Bixxawurschd Eschach“, die Kolbenfresser und natürlich die heimischen Sturzbomber. Das Team „SEA Boxenstopp“ mit den Fahrern Helmut Dutczak und Boban Dimitrijevic war sogar aus Österreich angereist.Auch die letztjährigen Sieger Michael „Muggi“ Gereke und Jan Pradel vom Offroadclub Night Hunter aus Gschwend waren wieder mit ihrer Zündapp am Start. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.