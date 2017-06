Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 18. Juni 2017 Sonntag, 18. Juni 2017

Orgelweihe in Herdtlinsweiler

Fotos: rw

Mehr als ein Musikinstrument, sondern ein Instrument der Verkündigung, eines, das es ermöglicht, sich vom Geist Gottes berühren zu lassen – das ist die Orgel in der Kirche.

So ein Instrument fehlte bislang noch in der Christi-​Himmelfahrt-​Kapelle in Herdtlinsweiler. Seit Ende März steht eine kleine Orgel in dem Kirchlein, seit dem gestrigen Sonntag ist sie geweiht und kann zum Lobe Gottes erklingen.Besucher kamen zu Weihe und Andacht, die meisten saßen draußen auf Schrannen, die Kapelle fasst nurPersonen. Aber auch die draußen konnten sich bei geöffnetem Portal mit eigenen Ohren überzeugen, dass die erstJahre alte Truhenorgel aus der katholischen Kirchengemeinde St. Anna in Verl in Westfalen einen raumfüllenden und gefälligen Klang besitzt. Mehr darüber in der RZ vom. Juni.