Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 18. Juni 2017 Sonntag, 18. Juni 2017

Stefan Bryxi: Traumjob in der Bavaria-​Filmstadt

Foto: bfs

„Ich habe einen traumhaften Arbeitsplatz“ – nicht jeder kann dies von sich sagen. Stefan Bryxi schon. Denn der gebürtige Gmünder ist Leiter des Bereichs „Operations“ in der Bavaria-​Filmstadt in München. Schon manchen Star hat er durch die Kulissen der deutschen Traumfabrik geführt.

„Dustin Hoffman ist gefühlt ein so normaler Mensch, dass ich nicht weiß, ob er mir auf der Straße überhaupt aufgefallen wäre“, erzählt er von einer persönlichen Begegnung mit dem berühmten Hollywood-​Darsteller. Wen Stefan Bryxi sonst noch alles getroffen hat und wie er zu seinem Traumjob kam, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.