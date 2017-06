Sport | Sonntag, 18. Juni 2017 Sonntag, 18. Juni 2017

TV Wetzgau: Mit furiosem Start gleich an die Spitze

Foto: vog

Auftakt nach Maß für die Kunstturner des TV Wetzgau in die neue Saison in der 2 . Bundesliga Nord: Gegen den Vorjahreszweiten TuS Vinnhorst setzten die Gastgeber mit dem russischen Mehrkämpfer Nikita Ignatyev in Weltklasseform, dem Comebacker Andreas Toba und einem starken Einstand von Christian Auer beim souveränen 65 : 16 ohne Punktverlust eine Duftmarke.

Typisch für die Saisonpremiere waren sich auch die Wetzgauer Kunstturner im Vorfeld nicht sicher, wo sie stehen. Ob sie bereit sind für das Unternehmen direkter Wiederaufstieg, laut Helge Liebrich bekam es Trainer Paul Schneider sogar vorab etwas mit der Angst zu tun, war doch mit der TuS Vinnhorst der Vorjahreszweite zu Gast. Und somit ein vermeintlicher Konkurrent um den ersten Platz.Doch recht schnell kristallisierte sich vor den rundZuschauern in der Gmünder Großsporthalle heraus, dass Schneiders Sorgen völlig unbegründet waren. Denn das, was seine Mannschaft von der ersten bis zur letzten Übung an allen sechs Geräten ablieferte, war erstligareif. Der TV Wetzgau präsentierte sich stabil, hatte weit mehr zu bieten, was den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Übungen angeht, und leistete sich im Gegensatz zum Gegner keinerlei Patzer.Schon am Boden zeichnete sich der deutliche Heimsieg ab. Denn auch auf die beiden Youngster Frederick Knaus und Julius Riedel war Verlass, beide konnten insgesamt beachtliche drei Punkte zum-Auftakt am ersten Gerät beitragen. Nur Helge Liebrich tat sich schwer und zeigte nach seinem ersten Sprung einen kleinen Wackler. Er zog gegen den spanischen Bodenspezialisten Rayderley Zapata klar mitden Kürzeren. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.